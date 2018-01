Marcelinho volta e quer o Corinthians Marcelinho Carioca já está ensaiando sua volta ao Corinthians. Depois de romper contrato com o Gamba Osaka, do Japão, o meia faz lobby para mais uma vez vestir a camisa do clube do Parque São Jorge, à qual define como ?segunda pele?. Para isso, terá de reconquistar a simpatia do vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, já que seus desafetos, o zagueiro Scheidt e o meia Ricardinho, não mais defendem o clube. Apesar da resistência do dirigente em confirmar que jamais houve contato e que a volta de Marcelinho é notícia ?plantada? pela imprensa, fora da realidade do futebol, o retorno do meia viria pela interferência do presidente Alberto Dualib, fã confesso do goleador e que gostaria de contar com ele na Taça Libertadores. A ausência de um meia foi o grande problema do Corinthians no segundo semestre. Enquanto isso, Marcelinho vai usando de algumas artimanhas para reconquistar o prestígio. Diz, para amigos próximos, que dificilmente defenderia outro clube no Brasil não fosse o Corinthians. Lembra dos 10 títulos conquistados em 8 anos e da afinidade com a torcida. Deixa os dirigentes tranqüilos até sobre a parte financeira, possivelmente o grande problema da negociação. No Japão, ganhava em torno de US$ 250 mil mensais (cerca de R$ 905 mil). Aqui, admite receber salários na realidade brasileira. Mas para atletas de grande nível, entre R$ 100 e R$ 120 mil. Nem a briga que trava com o Corinthians na Justiça parece atrapalhar. Resolveria como bons amigos. Segundo amigos, o apartamento no Tatuapé, onde moram a ex-mulher Ana Cristina e os filhos Lucas, Mateus e Marcela ? por notícia divulgada no site oficial do atleta a saudade da família é o grande motivo do retorno ao País ? estava embargado na Justiça por dívida de R$ 5 milhões com o Corinthians, mas o problema já estaria resolvido. ?Ele quis acabar com problemas extracampo e ficar com a cabeça boa, ligada ao futebol?, revelou pessoa ligada ao atleta. ?E está contente por ter resolvido.? A volta ao Brasil atinge dimensões maiores. Estava, também, com muita saudade dos amigos, pois se sentia fora de sintonia quando o assunto era lazer. Marcelinho gosta de sair à noite, jogar boliche e andar de kart, coisas que jamais fez atuando no Japão. Lá, apesar de o número de brasileiros ser grande, os costumes são diferentes. MARCINHO - Marcinho e Guilherme estão de malas prontas para Paulista e Atlético-MG, respectivamente. O Corinthians não aceita pagar R$ 250 mil pela renovação de empréstimo do meia. Quanto ao atacante, seus 13 gols no Brasileiro não foram suficientes para segurá-lo no Parque São Jorge. Será devolvido.