Marcelinho x Edmundo não preocupa Eurico O presidente do Vasco, Eurico Miranda, resolveu falar nesta sexta-feira sobre o desentendimento envolvendo o meia Marcelinho Carioca e o atacante Edmundo e mandou um recado para os atletas. De acordo com o dirigente, ele somente vai se envolver na discussão, caso o clube seja prejudicado. ?O jogador pode falar o que quiser, gostar de homem ou de mulher, agora, se atingir a instituição eu entro", afirmou o presidente vascaíno. ?Não estou ameaçando, porque as penalidades só vão ocorrer no momento certo." O desentendimento aconteceu porque Marcelinho Carioca vem dando declarações criticando veladamente o comportamento de Edmundo. ?Tento orientar bastante meus companheiros sempre procurando o lado positivo. Nunca abrindo os braços ou com xingamentos", disse o meia, citando características do atacante dentro do campo. Já Edmundo, contundido, preferiu manter o silêncio e não se pronunciar sobre o caso. Mesmo com a divergência entre os atletas, o presidente do Vasco frisou não temer pela atuação de ambos durante os jogos. ?Eles são profissionais e sabem de suas responsabilidades.?