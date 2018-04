Marcelino Garcia é o novo técnico do Racing Santander

Esta será a segunda passagem de Garcia no comando do Racing. Na primeira, na temporada 2007/2008, o clube alcançou seus melhores resultados na história: chegou à semifinal da Copa do Rei e ao sexto lugar do Campeonato Espanhol, o que garantiu classificação à Copa da Uefa - atual Liga Europa.

O treinador, que estava sem emprego, era o preferido entre os torcedores, que não esquecem dos resultados de 2007/2008. Naquela ocasião, Garcia optou por não renovar com o clube e seguiu para o Zaragoza.

A equipe, do zagueiro brasileiro Henrique, ocupa hoje a 16.ª colocação no Campeonato Espanhol, com 22 pontos. Recentemente, o Racing Santander passou por um momento político conturbado, com sua venda para o empresário indiano Ahsan Alí Syed.