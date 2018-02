Marcello Lippi nega oferta para treinar o inglês Chelsea O técnico Marcello Lippi, que levou a seleção italiana à conquista da Copa do Mundo de 2006, negou ter recebido uma oferta do Chelsea, da Inglaterra, e não descarta ficar mais uma temporada sem trabalhar. "Não recebi nenhuma oferta de clubes italianos, só de estrangeiros, e entre eles não está o Chelsea. Não sei se voltarei a treinar na próxima temporada, talvez continue desempregado por mais um ano", disse Lippi. O treinador, que deixou a seleção após conquistar o título do Mundial, reconheceu que ouve diferentes versões sobre seu futuro todos os dias. "Porém, ainda não sinto grande nostalgia pelo banco", confessou. Ao falar sobre a partida da próxima quarta contra a Escócia, pelas eliminatórias à Eurocopa de 2008, ele afirmou: "O grupo à disposição de Roberto Donadoni (técnico) é mais ou menos o mesmo que ganhou o Mundial. Portanto, tenho certeza que irá bem por muito tempo, já que está unido e é forte".