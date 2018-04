Marcello Matos e Roger Carvalho voltam aos treinos no Botafogo

Após dois dias de folga, o elenco do Botafogo se reapresentou nesta terça-feira para iniciar a preparação para o jogo diante do Vitória, sábado, no Engenhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade do treino foi o retorno do volante Marcello Matos e do zagueiro Roger Carvalho. A dupla estava lesionada e trabalhou normalmente.

Assim, o técnico René Simões deverá ter todo o elenco à disposição para sábado. E as opções de escolha são fartas: ao todo, 36 jogadores trabalharam nesta terça no Engenhão. O único desfalque foi Sassá, que sofreu uma torção no tornozelo e se recupera.

Mesmo numeroso, o elenco do Botafogo pode ganhar mais um reforço. O atacante chinês ChangBao, de 26 anos, acompanhou a atividade. Com passagem por clubes menores do Rio, o jogador passa por um período de testes na equipe alvinegra e pode assinar contrato.