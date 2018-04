Marcelo Aparecido de Souza vai apitar a final do Campeonato Paulista

O árbitro da final do Campeonato Paulista, no próximo domingo, será Marcelo Aparecido de Souza. A Federação Paulista de Futebol (FPF) indicou nesta quinta-feira que o empresário de 45 anos terá a missão de trabalhar na partida entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, que será o terceiro clássico sob o comando dele neste Estadual.

+ Corinthians cede e muda treino aberto

+ Palmeiras se blinda contra favoritismo

Formado desde 1999, o árbitro trabalhou em nove partidas deste Campeonato Paulista. O primeiro clássico apitado por ele foi a vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Pacaembu, em janeiro. Depois, Souza atuou na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Palmeiras, também no Pacaembu, em março, pela semifinal. O time alviverde avançou ao ganhar nos pênaltis.

No ano passado o árbitro atuou em seis partidas dos dois finalistas. Dos jogos do Palmeiras, Souza trabalhou em clássicos como a vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo, pelo Estadual, e a derrota por 1 a 0 para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Do Corinthians, trabalhou no encontro com a Ponte Preta, em Campinas, pelo Brasileiro, e na vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Paulista.

Na final de domingo os assistentes serão Anderson Jose de Moraes Coelho. de 43 anos, e Daniel Paulo Ziolli, de 37 anos. O Palmeiras ganhou o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Corinthians, e joga por um empate para confirmar o título estadual.