Marcelo Oliveira aponta Palmeiras 'preso' contra o Nacional-URU

O técnico Marcelo Oliveira admitiu não ter ficado satisfeito com a atuação do Palmeiras no empate por 0 a 0 com o Nacional, do Uruguai, que ficou com o título da Copa Antel após vencer a definição do confronto na disputa de pênaltis. Para o treinador, o seu time teve desempenho instável, especialmente no primeiro tempo, quando parecia estar "travado" em campo.

"Estamos cumprindo etapas de preparação. Os jogos foram marcados e era importante vir e fazer o melhor. Não posso dizer que fiquei satisfeito com o jogo, pois senti o time preso, principalmente no primeiro tempo. O adversário esteve mais com a bola, mas não trouxe muito perigo ao nosso gol, tanto que as melhores chances foram nossas. Fizemos pouco dentro daquilo que esperávamos. Mas é um processo, em uma semana de trabalho podemos modificar muito. Temos qualidade e trabalharemos muito", afirmou.

Na Copa Antel, o Palmeiras venceu o paraguaio Libertad por 2 a 0, mas acabou caindo para o Nacional. Marcelo avaliou que os confrontos e até a disputa de pênaltis contra o time uruguaio foram uma amostra interessante do que o time terá pela frente na Copa Libertadores.

"Nós enfrentamos uma escola distinta da nossa, um futebol diferente. É um clima igual ao que encontraremos na Libertadores, e até as penalidades máximas foi um aspecto proveitoso. Mais importante do que isso é o processo de fazer experiências e testar jogadores. Sabemos que alguns jogadores estão abaixo e podem render mais", disse.

Apesar de ressaltar que o Palmeiras ainda tem muito a evoluir, Marcelo elogiou o rendimento do sistema defensivo, que não foi vazado nas duas partidas que disputou no Uruguai.

"Tem aspectos que podem melhorar, mas alguns estão bons. Não levamos nenhum gol nestes dois jogos, o Prass não esteve cara a cara com o adversário, houve chutes esporádicos de fora da área. Com a semana de trabalho, iremos melhorar a dinâmica do time e a movimentação, e tenho certeza de que estrearemos bem no Paulista", declarou.

O elenco do Palmeiras volta neste domingo ao Brasil e vai folgar na segunda-feira. Na terça, o time retoma a preparação para a estreia no Campeonato Paulista, no próximo domingo, diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.