Marcelo Bielsa corta atacante González da seleção chilena

O técnico Marcelo Bielsa cortou, nesta segunda-feira, o atacante Mark González da seleção chilena que já começou a se preparar para os confrontos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, contra Venezuela, sábado, em Santiago, e Brasil, no dia 9 de setembro, em Salvador.

Veja também:

Ingressos estão esgotados para o Brasil x Chile

Eliminatórias - Classificação | Tabela

Eliminatórias: mais no canal especial

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

González se machucou durante o último jogo do CSKA Moscou, seu novo clube, no domingo, pelo Campeonato Russo, e era uma das principais opções de ataque do Chile para os próximos confrontos das Eliminatórias. Contratado do Betis, da Espanha, por cerca de 10 milhões de euros pelo CSKA, o jogador disputou 12 das 14 partidas do torneio qualificatório para o Mundial de 2010.

Além de desconvocar González, Bielsa também anunciou a convocação do meia Gonzalo Fierro, do Flamengo, para os próximos jogos do Chile, que está um ponto atrás do líder Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo.