Marcelo Bielsa diz não ao Boca Juniors O novo vice-presidente de futebol do Boca Juniors, o ex-astro Diego Maradona, anunciou no início da noite desta quinta-feira que Marcelo Bielsa, ex-treinador da seleção argentina, não aceitou a oferta para dirigir a equipe de Buenos Aires. ?Bielsa me disse não. Marcelo é um grande técnico, mas é um senhor. Ele tem alguma coisa, não sei o que é?, afirmou Maradona. Questionado sobre quem poderá ser o comandante do Boca Juniors, o ex-astro limitou-se a dizer que há vários nomes. ?Concordamos com o presidente Mauricio Macri que anunciaremos quando o contrato estiver assinado?, comentou Maradona. Com a recusa de Bielsa, os mais cotados agora são Jorge Fossati, atual treinador da seleção do Uruguai, e Julio Falcioni, que comanda o Banfield.