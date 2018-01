Marcelo Cabo deixa o Macaé e assume o comando do Ceará

Carioca, Marcelo Cabo iniciou a carreira no Bangu, mas ganhou notoriedade quando foi observador técnico da seleção brasileira. Neste ano, ele fez boa campanha com o Volta Redonda no Campeonato Carioca, se credenciando para comandar o Macaé na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um elenco modesto, ele deixa o time na oitava colocação, com 24 pontos.

O novo treinador substitui Geninho, demitido no último domingo após derrota por 3 a 0 para o Bragantino. Ele terá muito trabalho pela frente, afinal o Ceará é o lanterna da Série B, com apenas 11 pontos, três a menos que o Mogi Mirim, penúltimo colocado. O primeiro compromisso de Cabo em seu novo time será neste sábado, às 16h30, contra o Vitória, no Castelão, em Fortaleza.