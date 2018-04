Marcelo celebra vitória, mas descarta favoritismo do Atlético-MG no Brasileiro

O técnico Marcelo Oliveira não escondeu a felicidade com a atuação do Atlético-MG no triunfo por 3 a 0 sobre o Santa Cruz, no último sábado, no Independência. Com gols de Robinho, Fred e Luan, o time da casa superou o adversário e mostrou mais uma vez que pode ser um dos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro.

"Em relação à vitória, ela é sempre fundamental. Além de gerar confiança, tranquilidade e fortalecer, no campeonato de pontos corridos é fundamental fazer pontos em casa. Tivemos um bom entendimento disso e, além de pontuar, jogamos bem a maioria do tempo", declarou Marcelo.

O Atlético-MG chegou a 29 pontos, ainda na quinta colocação, mas agora embalado após bons resultados seguidos contra Coritiba, Palmeiras e Santa Cruz. Marcelo sabe que o momento é bom, mas nega que seus comandados sejam favoritos à conquista do título.

"Esse jogo não faz do Atlético-MG favorito no Campeonato Brasileiro, as coisas mudam muito rapidamente e nós, profissionais, precisamos ter cuidado com isso. Vem um jogo absolutamente difícil pela frente, mas anima muito, fortalece muito. A preparação é toda nesse sentido, é isso que espero, fazer um time vibrante, competitivo, mas que tenha esse tipo de gols, com toques rápidos e envolventes", analisou.