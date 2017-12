Marcelo completa dez anos de Real Madrid, mas diz que nunca vai superar Roberto Carlos

Marcelo comemorou, neste sábado, 10 anos da sua estreia pelo Real Madrid com uma vitória por 5 a 0 sobre o Granada e uma assistência para gol de Cristiano Ronaldo, em rodada do Campeonato Espanhol. Com 382 partidas vestindo a camisa merengue, o terceiro estrangeiro que mais atuou pelo clube, ele assegurou que nunca vai superar o seu ídolo Roberto Carlos.

"É impossível superar o Roberto Carlos porque ele é o melhor da história", comentou o brasileiro revelado pelo Fluminense. "Entrei no meu primeiro jogo e estava muito assustado. Eu tinha 18 anos e levava o peso de ser do meu país. Com a ajuda de Roberto Carlos, Cannavaro e Pepe foi mais fácil", acrescentou.

Marcelo é o terceiro estrangeiro com mais partidas oficiais na história do Real Madrid, atrás justamente do lateral-esquerdo pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, que tem 527 jogos entre 1996 e 2007, e o argentino Alfredo Di Stefano, que soma 396 entre 1953 e 1964.

"Tentarei ir pouco a pouco somando mais jogos. Não penso muito no futuro, mas sim no presente. Espero pode passar muitos anos mais aqui no Real Madrid", comentou o lateral-esquerdo brasileiro.