Marcelo Cordeiro treina e diz que reforça Botafogo

"Graças a Deus não foi nada grave. Ainda sinto um pouco de dor, mas a vontade de entrar em campo contra o Friburguense tem de falar mais alto. Por este motivo, fiz questão de já vir para o campo treinar", afirmou o lateral, contratado do Internacional.

Autor do gol da vitória sobre o Macaé, Marcelo Cordeiro contou que espera voltar mais vezes a balançar as redes. "É lógico que a minha primeira função não é essa (marcar gols), mas busco chegar sempre na área. Quero ajudar com assistências ou gols. O futebol hoje em dia é muito competitivo, então sobra espaço apenas nas laterais", completou.