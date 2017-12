Marcelo Costa ainda é dúvida no Grêmio O meia Marcelo Costa recebeu o aval do preparador físico Flávio Trevisan e voltou a treinar no Grêmio nesta quinta-feira. O jogador, contudo, iniciou o coletivo na reserva de Paulo Ramos. O técnico Mano Menezes também fez outra mudança no meio do treinamento e observou Lipatin, que entrou em lugar de Marcel, ao lado de Ricardinho no ataque.