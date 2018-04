Marcelo diz que Cruzeiro foi impecável para avançar na Libertadores Satisfeito com a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Copa Libertadores, o técnico Marcelo Oliveira não poupou elogios ao desempenho do seu time, que venceu o São Paulo por 1 a 0 no tempo regulamentar e por 4 a 3 na disputa de pênaltis. Para ele, o time teve atuação impecável na noite de quarta-feira no Mineirão.