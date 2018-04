Marcelo diz que repetirá time de goleadas no Cruzeiro O técnico Marcelo Oliveira confirmou nesta terça-feira que vai repetir pela terceira vez a escalação do Cruzeiro. Satisfeito com o rendimento, o treinador vai manter diante do Atlético Paranaense, nesta quarta-feira, em Curitiba, a mesma escalação que goleou o Resende por 4 a 0, pela Copa do Brasil, e o Goiás por 5 a 0, na estreia no Campeonato Brasileiro. Para ele, a manutenção mostra que o time está no caminho certo.