Marcelo é convocado para vaga de Filipe Luis na seleção brasileira

O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, foi convocado neste sábado por Dunga para a seleção brasileira. Ele substituirá Filipe Luis, do Atlético de Madrid, que foi cortado por contusão, e disputará os dois amistosos no Estados Unidos, em setembro.

Filipe Luis é o quarto jogador cortado por contusão da lista inicial para os jogos os amistosos. O lateral-direito Daniel Alves, o meia Oscar e o volante Ramires já haviam sido substituídos, respectivamente, por Fabinho, Philippe Coutinho e Rafael Alcântara.

Além dos quatro cortes, ainda há preocupação com a condição do goleiro Jefferson, que sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o treino da última quinta-feira do Botafogo. Marcelo Grohe, do Grêmio, e Alisson, do Internacional, foram os outros dois goleiros convocados pelo treinador.

Os atletas se apresentam à seleção brasileira na próxima segunda-feira. Os jogadores que atuam na Europa chegarão diretamente no hotel em Nova Jersey. Os demais integrantes da delegação devem se encontrar às 19 horas deste domingo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. De lá viajam para Nova York.

A seleção brasileira enfrentará a Costa Rica em 5 de setembro, em New Jersey, e os Estados Unidos, no dia 8, em Boston. Os dois amistosos são os últimos da equipe antes da estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018.