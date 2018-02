Marcelo é relacionado pelo Real para enfrentar La Coruña O jovem lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, contratado no fim do ano passado pelo Real Madrid junto ao Fluminense, foi relacionado pelo técnico Fabio Capello para a partida de domingo contra o La Coruña, pelo Campeonato Espanhol. O jogador tem grandes chances de estrear, já que o também brasileiro Roberto Carlos, titular da posição, está machucado - ele se lesionou na coxa direita no treino de quinta e acabou vetado num teste feito neste sábado. Outros dois nomes que aparecem na lista são os dos argentinos Fernando Gago e Gonzalo Higuaín, respectivamente contratados do Boca Juniors e River Plate. Gago pode pegar a vaga do volante brasileiro Emerson, e Higuaín disputa com Ronaldo um lugar no ataque. Os três jogadores fazem parte de uma renovação do Real Madrid com vistas para o futuro.