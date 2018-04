Marcelo esboça Cruzeiro com Souza e Dagoberto

BELO HORIZONTE - Campeão brasileiro no ano passado, o Cruzeiro deve começar 2014 com a mesma base vitoriosa na equipe titular. Pelo menos foi isso que indicou o primeiro treino tático comandado por Marcelo Oliveira, nesta terça-feira, na Toca da Raposa. A única mudança no time foi causada pela lesão na panturrilha direita de Nilton.

Assim, quem ganhou uma chance na equipe foi o também volante Souza. No ataque, Marcelo Oliveira preferiu a formação com Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto e Borges, deixando Willian no time considerado reserva, junto com Júlio Baptista.

Na atividade desta quarta-feira, de ataque contra defesa, o time titular jogou sem zagueiros e sem goleiro, enquanto os reservas não contavam com atacantes. A equipe considerada principal teve também Ceará, Egídio e Lucas Silva, com Fábio, Dedé e Bruno Rodrigo fazendo atividade à parte.

Dos reforços que já chegaram, tendem a brigar pela titularidade principalmente Samudio e Marlone. O lateral-esquerdo treinou entre os reservas, enquanto Marlone não participou do treino tático. Vilson, outro reforço importante, tem problema físico e pode até não ficar para a temporada.