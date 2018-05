Marcelo espera se firmar no Atlético-PR em 2010 Depois de ser pouco aproveitado no elenco profissional do Atlético Paranaense no primeiro semestre, o jovem atacante Marcelo, de apenas 17 anos, ganhou nova oportunidade no final do ano e não decepcionou. Além de marcar um gol diante do Fluminense em pleno Maracanã, ele foi titular na partida contra o Barueri. Para a próxima temporada, o jogador espera ganhar sequência para se firmar de vez na equipe.