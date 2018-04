Marcelo espera ser titular no Atlético-PR Depois de marcar bonito gol na goleada de 8 a 0 sobre o Serrano, ao driblar três marcadores e concluir com tranquilidade, o atacante Marcelo demonstrou entusiasmo nesta segunda-feira e afirmou que espera buscar uma vaga entre os titulares da equipe. Mesmo que seja para atuar como ala, posição em que iniciou jogando no sábado.