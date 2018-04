Marcelo Fernandes elogia Santos apesar do empate na Vila Belmiro

O técnico Marcelo Fernandes gostou do futebol do Santos no empate por 2 a 2 com o São Bento, na noite de domingo, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. Para o treinador, o time sentiu as ausências de Cicinho, Valencia e, principalmente, de Robinho, e teve falhas pontuais na primeira etapa, mas reagiu bem no segundo tempo.

"Achei que o time foi um pouco disperso no primeiro tempo, mas segundo tempo voltou ao normal. O goleiro deles fez grandes defesas. O São Bento foi um adversário difícil. O segundo tempo nosso foi impecável, com o time tentando fazer gol a todo custo. O time deles se defendeu bem. Mostramos muita garra e vontade", disse.

No espaço de três dias, o Santos foi derrotado por 3 a 1 pela Ponte Preta, em Campinas, teve de suar muito para conseguir empatar por 2 a 2 com o São Bento, um dos mais fracos times do Campeonato Paulista, na noite de domingo, na Vila Belmiro, e está ameaçado de não conseguir nem o segundo lugar na classificação geral, mas Marcelo acredita que com a volta de Robinho, que estava na seleção brasileira, a equipe vai voltar ao seu normal e pode até surpreender o Corinthians no Itaquerão.

"Vamos estudar o Corinthians ainda. Com certeza vamos fazer o melhor para o Santos. A torcida pode esperar que todo mundo sabe da importância desse jogo. O Santos é um time grande, vai enfrentar outra grande equipe, que é o Corinthians. E vai ser um clássico memorável pelas circunstâncias do Campeonato", disse o treinador santista. "O pessoal está com muita vontade, muita gana".

No clássico de domingo, além de Robinho, o Santos terá as voltas de Cicinho à lateral direita, com Victor Ferraz passando para a esquerda, e de Valencia no lugar de Lucas Otávio na função de primeiro volante.

A assessoria de comunicação do Santos confirmou na noite de domingo que o goleiro Vanderlei passou por cirurgia para reconstituir o osso fraturado no choque com o atacante Rildo, da Ponte, na última quinta-feira, em Campinas. A operação foi realizada com sucesso na tarde de domingo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Vanderlei deve ficar pelo menos dois meses em recuperação.