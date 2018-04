Marcelo Fernandes nega relaxamento do Santos e elogia atuação O técnico Marcelo Fernandes evitou criticar seus comandados pelo empate por 2 a 2 diante do Maringá na última quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O Santos chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, mas viu o adversário reagir na fase final da partida e chegar à igualdade. Apesar disto, o treinador descartou um relaxamento exagerado por parte dos jogadores.