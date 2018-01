Marcelo ganha uma chance no time titular do Real Madrid O lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid, será titular na próxima partida da equipe no Campeonato Espanhol contra o Racing Santander, neste sábado, em Santander, diante das lesões de Roberto Carlos e Miguel Torres. O brasileiro afirmou nesta quinta-feira ter a confiança de seu treinador, o italiano Fabio Capello. "Confio em Capello e ele confia em mim. Estou treinando muito forte e se meus companheiros não superarem suas lesões, estou pronto para ajudar a equipe", assegurou. Apesar de estar sendo pouco aproveitado, Marcelo, ex-Fluminense, afirma não se arrepender de ter assinado com o Real Madrid e admite que, aos 18 anos, se encontra em um período de amadurecimento. "Não me sinto mal por nada; pelo contrário, tenho o apoio da equipe e, quando jogar, minha felicidade será completa. Não me arrependo de ter sido contratado pela melhor equipe do mundo, quero vencer aqui", disse. O lateral afirma não dar importância a situações como a ocorrida na última partida do Espanhol, contra o Osasuna, quando, diante da lesão de Torres, Capello promoveu o retorno de Roberto Carlos, que ainda não estava completamente recuperado de uma lesão na panturrilha. "Eu sempre estou pensando em jogar quando estou no banco, mas não me irrito por ter escalado Roberto. Não posso me irritar, a decisão é dele", afirmou. Roberto sairá em junho Roberto Carlos confirmou, em entrevista ao jornal El País, que anunciará onde jogará na próxima temporada após o término do Campeonato Espanhol, previsto para 19 de junho. O lateral reafirmou que desta vez deixará mesmo o Real Madrid. "Fiquei nos anos anteriores porque o clube não me deu possibilidade para sair. Agora será de verdade", comentou. Com 11 anos de Real Madrid, o brasileiro quer mudar de ares e garantiu que já há propostas de clubes europeus que disputarão a Liga dos Campeões. Um deles seria o Fenerbahce, da Turquia, que é comandado por Zico e conta com vários brasileiros no grupo.