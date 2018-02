Marcelo Hermes treina entre os titulares e pode estrear pelo Cruzeiro na sexta

O Cruzeiro poderá ter novidades na sua escalação para o duelo com o Democrata de Governador Valadares, sexta-feira, fora de casa, pelo Campeonato Mineiro. Nesta quarta, em atividade realizada na Toca da Raposa II, o técnico Mano Menezes testou uma formação com duas novidades no sistema defensivo: o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o zagueiro Digão.

+ Confira o desempenho do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Neste início de temporada, Mano vem aproveitando para realizar alguns testes na equipe. O clube se reforçou com dois jogadores para atuar na lateral esquerda, mas o treinador tem escalado apenas Egídio. Agora, porém, Marcelo Hermes, que chegou ao time após passagem pelo Benfica, pode receber uma chance no compromisso válido pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já Digão, que também ainda não jogou em 2018, ocupou a vaga de Murilo no time titular no treino desta quinta. Assim, o time iniciou a atividade desta quinta com seguinte escalação: Fábio; Edilson, Leo, Digão e Marcelo Hermes; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Rafinha; Arrascaeta e Fred.

Ainda sem saber se terá a sua vaga ocupada por Marcelo Hermes, Egídio elogiou o companheiro e concorrente. "Ele veio para nos ajudar, excelente jogador, lateral-esquerdo de força, qualidade. A hora que ele entrar, todos vamos apoiar. Estamos em um próprio objetivo de ter conquistas. Estou bem, tenho me cuidado bastante no extracampo. O Mano coloca no campo, conversa com a gente, mas até agora não falou nada. Se ele achar tem que dar uma preservada ou jogar, estarei à disposição. Estou bem para jogar, mas se tiver que segurar vamos dar força a quem seja, o Marcelo ou quem jogar", declarou.

O elenco do Cruzeiro encerra a preparação para o duelo com o Democrata nesta quinta, em atividade agendada pata as 16h30, na Toca da Raposa II. Com 13 pontos somados em cinco jogos, o time lidera o Campeonato Mineiro.