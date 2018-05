Marcelo indica volta de laterais titulares no Cruzeiro BELO HORIZONTE - O Cruzeiro deve ter a volta dos seus dois laterais titulares para a segunda partida da final do Campeonato Mineiro, neste domingo, contra o Atlético, no Mineirão. Nesta sexta, no penúltimo treino antes do jogo decisivo, o técnico Marcelo Oliveira confirmou que pretende escalar Ceará e Samudio desde o início. Os dois não enfrentaram o Real Garcilaso, do Peru, quarta, pela Libertadores.