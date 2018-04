Marcelo Mabília diz que jovens do time B são o futuro do Grêmio

PELOTAS - O técnico Marcelo Mabília demonstrou satisfação com a atuação da equipe B do Grêmio no empate por 1 a 1 com o Brasil, em Pelotas, quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Ele destacou que o time mostrou amadurecimento ao conter a pressão do adversário, com jogadores mostrando que podem ser aproveitados no futuro no time principal.

"A equipe jogou de igual para igual, sem sentir o peso. Eles não têm noção do que fizeram hoje. Esses meninos são o futuro do clube, estou muito feliz", disse Mabília, técnico do time B gremista, que disputou três jogos no Campeonato Gaúcho, com uma vitória, um empate e uma derrota.

Assim, como havia acontecido no último fim de semana, quando o time principal goleou o Aimoré por 4 a 0, os titulares do Grêmio voltarão a ser usados no próximo domingo, quando a equipe vai enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Com sete pontos, a equipe lidera o Grupo B do torneio estadual.