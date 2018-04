Marcelo manifesta apoio a Kaká no Real Madrid Criticado por parte da torcida do Real Madrid, Kaká recebeu nesta terça-feira o apoio de um compatriota. O lateral-esquerdo Marcelo reconheceu que o meia ainda não está em seu melhor nível, mas ressaltou o empenho do amigo nos treinos e pediu tempo para que ele se adapte ao clube espanhol.