Marcelo marca e Real Madrid derrota Galatasaray: 2 a 1

Com um gol do brasileiro Marcelo, o Real Madrid venceu o Galatasaray por 2 a 1 nesta terça-feira, em casa, e conquistou o Troféu Santiago Bernabéu pela décima vez consecutiva, a 25ª no total. Nacho marcou o outro gol do time espanhol e o holandês Sneijder descontou.

A última vez que os anfitriões perderam o torneio amistoso foi em 2004 para o Pumas, dos México. A competição é realizada desde 1979 em homenagem ao presidente Santiago Bernabéu. Até 1984, foi disputado com quatro equipes e, a partir daí, passou a ter apenas um clube convidado. O Palmeiras, em 1994, e o Santos, em 2000, participaram do torneio. Ambos perderam.

Para manter a escrita, o Real abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Modric, Nacho desviou de cabeça. O Galatasaray reagiu e conseguiu o empate aos sete minutos do segundo tempo. Podolski tocou para Sneijder, que ajeitou na entrada da área e bateu firme para igualar o marcador. O time de Madri voltou à frente aos 35 minutos. Marcelo avançou pela esquerda, passou por dois marcadores e tocou de bico na saída do goleiro Muslera.

O Real Madrid voltará agora se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol. No próximo domingo, visitará o Sporting Gijón. O Galatasaray jogará na segunda-feira, diante do Ankaraspor, pela segunda jornada do Campeonato Turco.