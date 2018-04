Marcelo marca, Real vence e encosta no Barcelona

Como o Barcelona tropeçou no sábado e só ficou no empate em 1 a 1 com o Sporting Gijón, freando uma sequência de 16 vitórias seguidas, o Real Madrid diminui a distância para o maior rival a cinco pontos - antes da abertura desta 23ª rodada eram sete.

O jogo no estádio Cornella El Prat começou péssimo para o Real Madrid. Logo no primeiro minuto de partida, o árbitro Matéu Lahoz entendeu que Casillas derrubou Callejón na entrada da área - falta muito contestada pelos madrilenhos - e expulsou o goleiro. Di Maria teve que sair para a entrada do goleiro reserva Adán.

Mesmo com um jogador a menos durante todo o jogo, o Real Madrid conseguiu chegar à vitória com um gol aos 23 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Marcelo subiu bem ao ataque pela esquerda, bateu forte, sem chances para Kameni, e fez o único gol da partida.

Além do lance da expulsão de Casillas - a segunda dele na Liga em toda a carreira -, o Real Madrid também reclamou muito de um lance em que Javi López botou a mão na bola dentro da área. Já o Espanyol acabou prejudicado em um impedimento mal dado de Callejón, que sairia na cara de Adán.