Marcelo Mattos admite troca de função O volante Marcelo Mattos revelou, logo após o treino do Corinthians, nesta sexta-feira, que fará uma função diferente no jogo decisivo contra o Goiás, em Goiânia, neste domingo. Com a suspensão do zagueiro Betão, Wendell entrará na equipe titular, mas é Mattos que jogará mais recuado, protegendo a defesa. ?Não tem problema jogar nessa função. Já estou acostumado com isso. Treinamos bastante hoje (sexta) para evitar problemas durante a partida?, disse o volante, que já exerceu função semelhante em outros jogos nesta temporada. Com as mudanças, o time que deverá começar o confronto em Goiânia é: Fábio Costa; Coelho, Marcelo Mattos, Marinho e Gustavo Nery; Wendell, Bruno Octávio, Rosinei e Carlos Alberto; Nilmar e Tevez. O treinamento na manhã desta sexta foi o último do Corinthians no Parque São Jorge. Cerca de 150 torcedores compareceram na despedida do time de São Paulo. O elenco embarca para Goiânia às 16h30 e treinará, neste sábado, no estádio do Atlético-GO, rival do Goiás.