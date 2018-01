Marcelo Mattos deve estrear quarta Dos reforços que já se apresentaram ao Corinthians, só o volante Marcelo Mattos deve enfrentar o Mogi Mirim, quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, na estréia do time no Campeonato Paulista. O meia Carlos Alberto e os argentinos Sebastian Domingues e Carlos Tevez, fora de forma, foram colocados no chamado grupo 1, ao lado dos outros jogadores que não estão bem fisicamente - Fabrício, Marquinhos, Rafael Silva e Rafael Fefo. Além da questão física, o zagueiro Sebastian Domingues ainda enfrenta um outro problema: o Newell´s Old Boys só vai entregar a carta de liberação de seus direitos federativos na primeira semana de fevereiro, quando a MSI completar o pagamento dos U$ 2,5 milhões, como ficou combinado. "Pelo que sei, a MSI ficou de pagar uma diferença ao Newell´s Old Boys entre o dia 5 e o dia 7 de fevereiro. Então, vou ter tempo o bastante para me preparar fisicamente, já que a minha liberação deve demorar um pouco mais, talvez só na quinta rodada", avisou o zagueiro. Apesar do detalhe, Sebastian Domingues já parece totalmente adaptado ao Corinthians. Neste sábado ele conversou animadamente com os jornalistas, sem dificuldades para entender o português. Fez até questão de interromper um observador da conversa, que pediu para os jornalistas falarem um pouco mais devagar. "Não, não. Pode falar normal", reagiu o zagueiro, que chegou a prestar vestibular para Arquitetura, na Argentina, mas não passou. Sebastian elogiou a forma com ele e Carlitos Tevez foram recebidos no Brasil. "Ele (Tevez) sempre foi um pouco mais tímido. Mas nós estamos felizes com tanto carinho". Os argentinos, especialmente Sebá, como quer ser chamado, estão curiosos pelo primeiro contato com a torcida corintiano. O zagueiro até confirmou que estará no Pacaembu, dia 19, ?para sentir de perto o calor da Fiel?. Ele disse que já conhecia a fama da torcida corintiana pela internet. "A internet dá uma noção, mas quero sentir essa força de perto, no estádio".