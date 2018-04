Marcelo Mattos é a novidade do Azulão O técnico Péricles Chamusca, do São Caetano, confirmou nesta quinta-feira que fará apenas uma mudança no time titular do Azulão: sai o volante Paulo Miranda, machucado, entra Marcelo Mattos. A baixa aconteceu no primeiro minuto do jogo contra o São Paulo, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, no ABC. Miranda teve uma lesão muscular na coxa direita e foi substituído. Por causa disso, deve ficar fora do time por cerca de dez dias. À exceção deste problema, o restante do time está disponível. Na apresentação dos jogadores, nesta quinta-feira à tarde, Ânderson Lima, que foi expulso no jogo contra o Tricolor, considerou justa a punição, mas considerou ruim a arbitragem de Sílvia Regina de Oliveira. Novidade - A diretoria do São Caetano confirmou a contratação de Ricardo Alves, meia e ala-esquerdo, de que estava no Democrata, de Governador Valadares-MG. Ele só tem 22 anos, mas já atuou no Nacional da Ilha da Madeira, em Portugal, Kaiserslautern, da Alemanha, Ipatinga e América, ambos de Minas Gerais. Ricardo Alves é o último reforço do time para o Campeonato Brasileiro, cuja inscrições acabam nesta sexta-feira.