Marcelo Mattos é desfalque e Airton atuará no Botafogo

Esta será mais uma das mudanças do Botafogo, tentando apagar a péssima impressão deixada na estreia, quando perdeu para o São Paulo por 3 a 0. Na lateral, Lucas ganhou a vaga de Edílson, mas é no ataque que está a principal alteração. Wallyson e Ferreyra foram barrados para as entradas de Zeballos e Emerson, que fará sua estreia.

O zagueiro Dória comentou sobre as mudanças e disse apostar em um Botafogo mais rápido com esta nova cara. "O time vai ficar um pouco mais ágil. A bola vai ficar mais na frente e temos que procurar ficar com ela. Por ser na nossa casa, temos que tomar as rédeas do jogo."

Dória ainda ressaltou como tem que ser a postura botafoguense para vencer neste domingo. "A entrega ter que ser máxima, até não aguentar mais. Vencemos alguns jogos nesse ano na técnica, mas tem dia que tem que ser na vontade. O mais importante é sair com a vitória, que é o que mais queremos", declarou.