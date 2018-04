Marcelo Mattos pede atenção ao Vasco na Copa do Brasil: 'Não podemos dar bobeira' Apesar da expectativa para a final do Campeonato Carioca, o Vasco tenta manter o foco para o jogo desta quarta, contra o Remo, pela Copa do Brasil. Nesta terça, véspera da partida da volta contra o rival paraense, o volante Marcelo Mattos pediu atenção em São Januário para evitar qualquer surpresa: "Não podemos dar bobeira".