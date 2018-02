Marcelo Mattos reclama de salários atrasados no Corinthians O volante Marcelo Mattos disse nesta segunda-feira que o Corinthians está com os salários e o décimo-terceiro atrasados, em entrevista à rádio Globo. Segundo ele, o presidente Alberto Dualib se comprometeu a quitar todas as pendências até o final desta semana. O atacante Amoroso, que reclama do São Paulo uma dívida do Mundial de Clubes de 2005, não confirmou a informação. ?Aqui está tudo em ordem. Tenho certeza que tudo que me prometerem no Corinthians vão cumprir?. Pela manhã, o gerente de futebol, Edvar Simões, disse que com a saída dos jogadores mais caros, como o meia Carlos Alberto, a folha de pagamento está enxuta e, com isso, sinalizou que novos nomes estão por vir. O meia Lúcio, um dos primeiros sondados após o fim do Brasileiro, disse nesta segunda que está próximo de acertar com o Corinthians, mas o dirigente não confirmou. ?Realmente houve um interesse, mas a probabilidade hoje é bem menor que a anterior. A prioridade hoje é um lateral-esquerdo?, afirmou. Triguinho, do São Caetano, foi procurado. De acordo com o diretor de futebol do clube do ABC, Genivaldo Leal, o Corinthians manifestou interesse no jogador e as negociações estão em andamento. O São Caetano não se interessa em emprestar ou trocar o jogador.