Marcelo Mattos se contunde e é dúvida A bruxa está solta no Corinthians. Além da ausência de atacantes, o time pode ficar também sem seu melhor volante: Marcelo Mattos torceu o pé esquerdo no treino desta terça-feira e teve de sair carregado de campo. De tanta dor, ele nem conseguia firmar o pé no chão. ?Vamos avaliá-lo melhor nesta quarta-feira para saber a gravidade da lesão. Por enquanto, ainda é cedo para falar se ele está fora do jogo contra o Flamengo, domingo?, disse o médico do clube, Paulo de Faria. Marcelo Mattos se contundiu sozinho. Ele participava de um treino tático com os demais jogadores, no hotel em que o time está hospedado em Águas de Lindóia (SP), quando pisou em falso e torceu o tornozelo. É mais um problema para o técnico Márcio Bittencourt, que já não pode contar com outros seis jogadores: o lateral Coelho (suspenso), o zagueiro Sebá (machucado), o meia Carlos Alberto (que está com uma gastrite) e os atacantes Gil (machucado), Tevez (que está com a Seleção Argentina) e Bobô (com a Seleção Sub-20). O meia Hugo, recuperando-se lesão muscular, ainda é dúvida. Se Marcelo Mattos e Hugo não se recuperarem, Márcio deve comandar nesta quarta-feira um treino coletivo com a seguinte formação: Fábio Costa; Edson, Betão, Marinho (Anderson volta na quinta-feira) e Fininho; Wendel, Rosinei, Gustavo Nery e Roger; Jô e Wilson (ou Abuda).