Marcelo Mattos se diz pronto para substituir Cristian

Recém-contratado pelo Corinthians depois de ter passado duas temporadas no futebol grego, o volante Marcelo Mattos afirmou nesta segunda-feira que está pronto para assumir o lugar de Cristian, negociado com o Fenerbahçe, da Turquia, no coração dos torcedores corintianos.

Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2005, Mattos poderá fazer a sua reestreia pelo clube nesta quarta-feira, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira. "O Cristian fez um grande trabalho, mas eu pretendo fazer o meu", avisou o jogador, que passou a semana passada treinando com o elenco corintiano em Itu e se diz pronto para desempenhar qualquer função no meio-campo.

"Se for para fazer a função dele [Cristian] ou não, vou procurar dar o meu máximo. Não tem como não ter raça jogando no Corinthians", ressaltou Marcelo Mattos, que comentou o fato de Palmeiras e Internacional, rivais diretos do Corinthians na busca pelo título brasileiro, terem sido derrotados no último domingo.

"Foi bom, mas só isso não resolve. Se é o Coritiba quem teremos pela frente, são eles quem teremos de vencer", finalizou o jogador, lembrando que o Corinthians precisará fazer a sua parte no jogo desta quarta-feira para se aproveitar dos resultados ruins dos adversários.