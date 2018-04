Marcelo Moreno chega ao Rio e diz que viverá 'sonho' no Flamengo

RIO - Anunciado pelo Flamengo nesta quinta-feira, Marcelo Moreno desembarcou no Rio de Janeiro nesta tarde e já partiu para Pinheiral, no Sul Fluminense, onde o Flamengo realiza uma intertemporada.

Prestes a conhecer os novos companheiros e o técnico Jorginho, o atacante boliviano afirmou que acertar com o Flamengo foi um "sonho". "Vou tentar dar o melhor. Estou feliz. Para mim é um sonho. Estou indo assinar o contrato e espero ver os companheiros em breve. Vou tentar fazer muitos gols e ter um ano como tive no Grêmio", disse o atacante.

Moreno se destacou logo ao chegar no Grêmio em 2012. Foi artilheiro da equipe na temporada, com 22 gols. Mas entrou em atrito com o técnico Vanderlei Luxemburgo e a diretoria depois que se recusou a ir para o Palmeiras na transferência que levou Barcos para Porto Alegre. Com a concorrência do argentino - além de Vargas, Kleber e Welliton -, além da crise com o treinador, acabou afastado.

No Flamengo, o atacante ganha nova chance no futebol brasileiro e sonha em se reabilitar nos gramados após meses sem jogar.