Marcelo Moreno cobra que elenco do Flamengo acorde no Brasileirão

RIO - O Campeonato Brasileiro mal começou - foram somente dois jogos - e os jogadores do Flamengo já estão em alerta. Depois do empate sem gols com o Santos e a derrota em casa para a Ponte Preta, quarta, uma conversa interna foi realizada antes do treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu.

"O grupo sabe que está no início, mas precisa acordar", disse o atacante Marcelo Moreno. "Não podemos chegar à terceira ou quarta rodada sem conseguir o nosso objetivo, que é a primeira vitória. Estamos conscientes disso. Conversamos hoje (quinta) que precisamos ganhar, nos entregar mais. Daqui para frente, vai ser assim. A gente acredita nesse novo elenco que está se criando", afirmou.

Moreno, recém-chegado vindo do Grêmio, está ciente da cobrança. "Em qualquer clube você vai ter cobrança, isso sempre vai existir. Desde que cheguei, sabia que seria assim. Quando o resultado não vem, você precisa de uma melhora e estamos aqui para isso. Em um dia que não estamos bem, seremos criticados. Quando estivermos melhor, elogiados. Futebol é isso".