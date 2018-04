Marcelo Moreno espera ser o substituto de Love no Palmeiras

Vágner Love deu adeus ao Palmeiras e acertou sua transferência ao Flamengo. O clube de Palestra Itália, agora, corre atrás de um novo atacante para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Com a dificuldade na negociação com Kléber, do Cruzeiro, o alviverde investe em Marcelo Moreno, atualmente no Werder Bremen, da Alemanha.

Palmeiras e Traffic tentam a liberação de Moreno com o Shakhtar Donetsk - o clube da Ucrânia é dono dos direitos econômicos do atacante da seleção boliviana.

Através de sua assessoria, Moreno falou pela primeira vez do interesse do Palmeiras e disse estar animado com a possibilidade de jogar no Palestra Itália.

"É claro que gostaria de defender a camisa alviverde", afirma o atacante. "Sei que é uma negociação complicada, que envolve também o Werder e o Shakhtar. Se os interesses de todos forem atendidos, seria um prazer jogar pelo Palmeiras."

Moreno também destacou que gostaria de trabalhar com Muricy Ramalho. "O Palmeiras tem um bom centro de treinamentos, grandes jogadores, além de um técnico competente e vencedor. Todos esses fatores são muito atrativos."

Outro fator que pesaria na decisão de Moreno é o passado de seu pai, Mauro Martins. "Cresci ouvindo às histórias que meu pai contava, de quando jogou pelo Palmeiras. Ele teve o prazer de atuar ao lado de craques como Juninho Botelho e Ademir da Guia."

Moreno, que já passou pelo Cruzeiro, tem contrato com o Werder até o meio do ano. O jogador afirmou que ainda não foi procurado oficialmente pela diretoria do Palmeiras e que só soube do interesse através da imprensa.