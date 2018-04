Marcelo Moreno exalta torcida e se diz ansioso no Fla Pelo menos por ora, Marcelo Moreno ainda não ganhou a vaga de Hernane no ataque titular do Flamengo. Ontem, no primeiro treino tático da semana, o técnico Jorginho deixou o recém contratado entre os reservas. A única mudança no time que vinha jogando foi Luiz Antonio em lugar de Amaral. Mesmo na equipe reserva, Moreno marcou duas vezes; Hernane passou em branco.