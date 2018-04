Marcelo Moreno marca gol em jogo-treino do Flamengo Marcelo Moreno deixou sua marca logo no primeiro jogo-treino com a camisa do Flamengo neste sábado. O atacante anotou o único gol da equipe no empate por 1 a 1 com o Audax, no Ninho do Urubu. O time do técnico Jorginho se prepara para a estreia no Brasileirão, contra o Santos, no dia 26.