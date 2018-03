Marcelo Moreno vai à Ucrânia e pode reforçar o Shakhtar

O atacante Marcelo Moreno, do Cruzeiro, viaja na noite desta quarta-feira para a Ucrânia, para conhecer as instalações do Shakhtar Donetsk. O jogador tem proposta do clube, mas ainda não assinou contrato, com receio de não se adaptar ao time e ao país. "Vou para Ucrânia conhecer estrutura e as condições todas para ver se entro em uma negociação. Quero ver se tenho condição de fazer parte do time do Shakhtar. Faço isso para, se vier a acontecer a transferência, não me arrepender de ter assinado contrato", afirmou o jogador. O Shakhtar ofereceu 7 milhões de euros (R$ 17,8 milhões) pelos direitos do atleta. Caso não goste das condições que terá no país, Moreno tem proposta para renovar seu vínculo com o Cruzeiro. A diretoria do clube já ofereceu aumento de 200% ao atacante. "A gente conversou e o presidente aumentou meu salário caso eu não queira sair do Cruzeiro. Estou tentando fazer tudo da melhor forma possível para tentar ficar aqui no clube que eu gosto", disse.