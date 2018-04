Marcelo não teme improvisação na lateral do Atlético-PR

"Eu estou trabalhando forte e me preparado para jogar. Nos treinamentos o Lopes me colocou pelo lado do campo e se for preciso estou pronto para isso. O mais importante é estar preparado para ajudar a equipe", afirmou, empolgado com a possibilidade de ser titular do Atlético-PR no início da temporada.

Marcelo promete fazer muitos gols em 2010, mesmo se não for escalado como atacante. "O que o Lopes me pede é basicamente um lateral avançado, que ataca bastante, mas também marca. Mas a minha característica é de atacante. Então tenho que me preocupar em fazer gols, independente da posição que eu atue", disse.