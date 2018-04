Marcelo Oliveira agradece apoio da torcida cruzeirense

BELO HORIZONTE - Após ter perdido o título para o rival Atlético-MG, o técnico Marcelo Oliveira tratou de agradecer à torcida do Cruzeiro pelo apoio dado ao time na final do Campeonato Mineiro. Na final deste domingo, o Mineirão estava lotado de cruzeirenses, mesmo diante da difícil missão de reverter o resultado negativo do primeiro jogo da decisão, que teve vitória atleticana por 3 a 0.

Empurrado por seus torcedores, o Cruzeiro venceu por 2 a 1 neste domingo, mas não foi suficiente para evitar o título do Atlético-MG. "A torcida fez muito por nós durante toda semana. Hoje também, na carreata atrás do ônibus e na nossa chegada ao estádio", comentou Marcelo Oliveira. "Foi uma torcida que vibrou, empurrou, apoiou e ajudou muito", completou o treinador.

Os cruzeirenses lotaram o Mineirão nesta segunda partida da final, que tinha mando de campo do clube - foram apenas seis mil atleticanos no estádio. O público já vinha mostrando apoio ao Cruzeiro desde os treinos. Na última quinta-feira, por exemplo, centenas de torcedores estiveram no CT esperando a chegada dos jogadores e gritando em coro o nome de cada um que passava por lá.

Para Marcelo Oliveira, o comportamento do torcedor cruzeirense será importante para que o Cruzeiro conquiste os torneios do restante da temporada. "Vamos pensar agora na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro para entrarmos fortes e fortalecer ainda mais essa parceria com a torcida, porque é isso o que vai nos levar longe", declarou o treinador, após o vice-campeonato mineiro.