Marcelo Oliveira aposta em reação do Cruzeiro na final O Atlético-MG deu um grande passo para ser campeão estadual ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, no último domingo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O técnico Marcelo Oliveira, porém, segue apostando que o seu time poderá reverter a larga vantagem no confronto de volta da decisão do Campeonato Mineiro, no próximo domingo, no Mineirão, apesar de o arquirrival atravessar uma grande fase.