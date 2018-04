Marcelo Oliveira aproveita folga no e define time para quinta

De folga do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro aproveita o final de semana para treinar de olho no jogo contra o Mineros de Guayana, da Venezuela, quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores.

Neste sábado, o treinador Marcelo Oliveira comandou um treino tático e deixou encaminhada a escalação do time para a partida. As novidades são as entradas de Willian Farias e Alisson. O primeiro substitui Willians, machucado, e formará a dupla de volantes com Henrique. O outro ganhou chance no ataque na vaga de Willian, que se recupera de um problema no púbis.

O provável Cruzeiro para entrar em campo pela Libertadores terá a seguinte formação: Fábio, Mayke, Paulo André, Léo e Eugenio Mena; Willian Farias, Henrique, Marquinhos e Arrascaeta; Alisson e Leandro Damião.

O time mineiro ocupa a terceira colocação do Grupo 3, com dois pontos em dois jogos. O Universitario de Sucre lidera com cinco, seguido pelo Huracán, com três. As duas equipes têm um jogo a mais. O próximo adversário do Cruzeiro, o Mineros de Guayana, está na lanterna, com apenas um ponto somado.