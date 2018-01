Marcelo Oliveira confirma Zé Roberto na lateral do Palmeiras

Mais uma vez o técnico Marcelo Oliveira terá que mexer no time titular do Palmeiras. Sem poder contar com o lateral-esquerdo Egídio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador já confirmou que Zé Roberto ganhará uma nova oportunidade na posição, na partida contra o Flamengo, domingo, às 11 horas, no Allianz Parque.

Entretanto, nada de time no treinamento desta sexta-feira. "Só vão trabalhar os que não jogaram (contra o Coritiba). O treino ficou para amanhã (sábado). O Zé Roberto vai ser o lateral e é provável que façamos mais mudanças, talvez de posicionamento", disse o treinador, que deu algumas pistas das possíveis mudanças. "Temos que estar mais protegidos, sem deixar de atacar, como gostamos", completou.

No ataque, Marcelo Oliveira aguarda por Lucas Barrios, que se recupera de dores na panturrilha direita. No entanto, mesmo que tenha condição de jogo, a chance maior é para que ele fique no banco de reservas e Alecsandro seja mantido entre os titulares.

"Vamos ver como o Barrios está. A preocupação é com o ritmo de jogo. O Vitor Hugo, por exemplo, ficou parado uma semana e meia e estava com cãibras no fim do jogo. O Barrios estava em um processo de evolução física. Vamos ver. Ele fez só um treino técnico, pode jogar, mas vamos ver", explicou.

Também poderá haver alteração no meio-campo. Cleiton Xavier não agradou na partida contra o Coritiba e, como Zé Roberto vai jogar, a marcação causa ainda mais preocupação no treinador. Por isso, existe a possibilidade de Marcelo Oliveira escalar Andrei ou Amaral no setor.

"Às vezes você coloca um jogador e arruma o time, ou o contrário. Em algum momento, você vai perder jogadores. Não tenho jogadores da mesma característica (do Gabriel), mas podemos fazer isso com outro jogador e mudar um pouco a função do Arouca. Talvez com um marcador mais forte, ele pode sair melhor, com Robinho e Arouca", analisou.

O Palmeiras enfrenta o Flamengo no domingo, às 11h, no Allianz Parque. Na manhã desta sexta-feira, todos os ingressos já tinham sido vendidos.