Marcelo Oliveira dá pistas do Cruzeiro que pegará o Corinthians O técnico Marcelo Oliveira deu as primeiras pistas neste sábado do Cruzeiro que entrará em campo contra o Corinthians, neste domingo, às 16 horas, na estreia do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a Libertadores, ele mandará um time reserva para o duelo na Arena Pantanal, em Cuiabá.